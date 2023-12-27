"Укрзалізниця" запланувала різке підвищення тарифів на вантажні вагони

Філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) АТ "Укрзалізниця" оприлюднила оновлені ціни на використання вантажного рухомого складу в січні та лютому 2024 року.

За оновленими даними, нові тарифи суттєво вищі за розцінки 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ставки плати за використання напіввагонів у січні 2024 року зростуть до 1400 грн за добу без ПДВ, що на 100 грн дорожче, ніж у грудні.

Вартість використання зерновозів становитиме 1250 грн/добу, мінераловозів – зросте зі 150 до 250 грн на добу.

Ціна використання окатковозів не зміниться – 450 грн на добу без ПДВ.

Водночас на 200 грн на добу подешевшають цементовози – з 1050 до 850 грн на добу без ПДВ.

Крім того, у лютому 2024 року вартість використання вагонів ЦТЛ різко зросте, порівняно з січневими розцінками.

Зокрема, вартість напіввагона може сягнути 4500 грн за добу без ПДВ, зерновоза – 8000 грн/доба, мінераловоза – 4800 грн/доба, обкотишовоза – 6200 грн/доба, цементовоза – 4900 грн/доба.

У ЦТЛ пообіцяли регулярно оновлювати дані щодо розцінок на рухомий склад, публікуватимуть їх не пізніше 25 числа кожного місяця.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік, він передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. В компанії планують їх покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів.