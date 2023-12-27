Не працюють каси в крамницях і на АЗС: IT-армія України паралізувала роботу однієї з найбільших ERP-систем у Росії. ФОТО

IT-армія України паралізувала роботу однієї з найбільших ERP-систем у Росії – 1С-Рарус, серед користувачів якої такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнєфть" і ВТБ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. 1С-Рарус налічує 150 тис. користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнєфть" та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українська ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу "Бітрікс24", яким користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, зокрема "Роснефть".







