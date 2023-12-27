Україна та Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

Україна та Молдова спільно закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Продовжуємо наводити лад в міжнародних маршрутах – провели верифікацію з Молдовою. Разом закрили 150 маршрутів (70 – ми, 80 – Молдова) – це поки найбільша кількість з шести країн, з якими ми проводили звірку", – зазначив Деркач за підсумками засідання спільної молдовсько-української комісії у сфері автомобільного транспорту.

Він додав, що Молдова для України – друга за кількістю маршрутів держава, зараз лишається майже 100.

Також на засіданні домовилися про нову процедуру відкриття маршрутів. Ідеться про погодження всіх деталей маршруту та пакету документів з боку Молдови, а потім вже проведення комісії в Україні – і навпаки.

"Таким чином будемо попереджувати перевезення на тих маршрутах, що мали б слідувати в Молдову, а по факту виконуються лише в Україні. Плюс це важливо для запобігання нелегальним перевезенням", – зауважив Деркач.

Кінцева мета – цифровізація та максимальне спрощення процедури відкриття маршрутів загалом, підсумував він.

Маршрути відкриватимуться на строк три роки із правом продовження до п'яти років, уточнили в Міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, передає Інтерфакс-Україна. Вказується, що досягнуті на засіданні рішення було включено до протоколу молдавсько-української спільної комісії, підписаного офіційними особами обох країн.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про закриття 280 міжнародних автомобільних маршрутів. Тоді Деркач уточнив, що було закрито всі маршрути з Росією.

Крім того, розпочато верифікацію легітимності виданих дозволів із Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою. На її підставі було закрито 140 маршрутів із Польщею. За прогнозами Деркача, загалом буде скасовано щонайменше 30% міжнародних пасажирських маршрутів.