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Нацбанк розширив кількість учасників Кредитного реєстру

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Нацбанк розширив кількість учасників Кредитного реєстру
Національний банк України розширює коло учасників Кредитного реєстру, які надають інформацію до реєстру та мають можливість отримувати відомості з нього. Так, крім банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, учасниками реєстру будуть фінансові компанії та кредитні спілки.

Як ідеться в повідомленні НБУ, відповідні зміни встановлені оновленим Положенням про Кредитний реєстр Національного банку України відповідно до закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". У Положенні також визначається:

  • зниження розміру порогового значення надання інформації кредитодавцями (банками, фінансовими компаніями, кредитними спілками) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до Кредитного реєстру до 50 тис. грн;
  • зниження розміру порогового значення надання інформації з Кредитного реєстру до 10 мінімальних заробітних плат (80 тис. грн – з 1 квітня 2024 року відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік");
  • розширення переліку інформації, яку кредитодавці та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надаватимуть/отримуватимуть до/з Кредитного реєстру.

Також затверджено Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком щодо Кредитного реєстру Національного банку України, в якому, зокрема, визначено:

  • порядок надання фінансовими компаніями та кредитними спілками уточненої інформації до Кредитного реєстру Національного банку України;
  • порядок надання фінансовій компанії / кредитній спілці інформації з Кредитного реєстру та детальний перелік такої інформації.

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