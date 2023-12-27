Зеленський звільнить голову Тернопільської області

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента України про звільнення Володимира Труша Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну у середу, 27 грудня, повідомляє пресслужба уряду.

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської ОДА у березні 2020 року.

До цього він з листопада 2019 року був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, у 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю, а з 2002 до 2008 року працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.