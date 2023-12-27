Росія втратила ринок Європи: 90% російської нафти купують Індія і Китай

За підсумками 2023 року експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впаде до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань тепер припадає на Індію та Китай.

Про це віце-прем'єр РФ Олександр Новак розповів в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия 24", пише місцеве видання "Коммерсант".

"Якщо раніше в Європу у нас постачалося сукупно близько 40-45% нафти та нафтопродуктів від загального обсягу експорту, то за підсумками цього року ми очікуємо, що це буде не більше 4-5%", – сказав Новак.

За його словами, цього року основними імпортерами російської нафти та нафтопродуктів стали Китай із часткою 45–50% та Індія. Новак уточнив, що раніше в Індію російська нафта майже не постачалося, але за останні два роки частка цієї країни зросла приблизно до 40%.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року країни Євросоюзу та G7 ввели граничну ціну на рівні $60 за баррель на експорт російської нафти, щоб зберегти обсяги постачання нафти на світовий ринок, але зменшити доходи Кремля.

Хоча спочатку ці заходи привели до різкого падіння цін на російську нафту, проте Росії вдалося переорієнтувати експорт нафти до Китаю та Індії завдяки формуванню "тіньового танкерного флоту", створенню альтернативних механізмів страхування та перестрахування.

Водночас зростання цін на російську нафту Urals вище встановленого країнами "Великої сімки" та ЄС обмеження на рівні $60 за барель не зупинило надання послуг для її транспортування західними компаніями.