Відсутність допомоги від ЄС та США загрожує виплаті пенсій та зарплат, – Свириденко

Уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат державним службовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила в інтерв'ю Financial Times.

"Підтримка партнерів надзвичайно важлива... Вона потрібна нам терміново", – сказала Свириденко.

За її словами, 500 тисяч державних службовців, 1,4 мільйона вчителів і 10 мільйонів пенсіонерів можуть зіткнутися із затримкою виплат у випадку відсутності фінансової допомоги.

Свириденко додала, що уряд сподівається на ухвалення нового пакету фінансування від ЄС на загальну суму 50 мільярдів євро у лютому.

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Як повідомлялося, Україна досі не має гарантій виділення фінансової допомоги на $29 мільярдів із $41 млрд, які вже враховані у держбюджеті для забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Марченко раніше заявляв, що Міністерство фінансів та Національний банк України (НБУ) сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку ЄС та США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо цього не станеться, але "до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України".

Згодом Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

Однак для анонсованої президентом Володимиром Зеленським мобілізації близько 500 тисяч осіб можуть знадобитися додаткові джерела коштів.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування, у 2023 році ця сума перевищила $42 млрд.