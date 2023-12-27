"Енергоатом" заявив про готовність до повного переведення українських АЕС на паливо Westinghouse

"Енергоатом" завершив підготовку до повного переведення українських АЕС на американське ядерне паливо Westinghouse.

"Використання палива компанії Westinghouse на українських атомних енергоблоках почалось іще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але з лютого 2022 року ми пришвидшили процес переведення всіх реакторів вітчизняних АЕС на американське паливо. Наразі всі необхідні роботи фактично завершено. Це унікальний досвід України та неймовірне досягнення фахівців "Енергоатома", – зазначив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Для роботи всіх вітчизняних енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 на американському паливі Westinghouse проведено низку заходів, зокрема:

закуплено програмне забезпечення для моніторингу активних зон реакторів та проведено відповідні навчання для фахівців "Енергоатома";

виконано всі обґрунтування використання палива Westinghouse;

закуплено необхідне обладнання для транспортно-технологічних операцій, зокрема кантувач для вивантаження ядерного палива та імітатори паливних збірок.

Постачання на одну з українських АЕС імітатора, необхідного для підтвердження сумісності ТВЗ-WR, стало завершальним етапом у тривалому процесі підготовчих робіт.

Також одне із підприємств "Енергоатома" наразі займається розробкою дослідницьких зразків елементів і компонентів ТВЗ, які необхідні для роботи з ядерним паливом в активних зонах реакторів на українських АЕС.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" у 2024 році зосередиться на процесі ліцензування головок для паливних збірок американської Westinghouse з метою налагодження їхнього промислового виробництва на своїх потужностях разом із хвостовиками.