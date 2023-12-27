Роботодавцям збільшили компенсації за працевлаштування переселенців
Таке рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 27 грудня.
"Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до шести місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб із інвалідністю", – пояснила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Зміниться також і розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.
"Тобто якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тис. грн за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб із інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тис. грн на кожного відповідного працівника", – зазначила Бережна.
Раніше повідомлялося, що в 2024 році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати 10 тис. робочих місць для людей із інвалідністю.