Агроекспорт України цього маркетингового року скоротився на 27%, – УКАБ

Україна у 2023/2024 маркетинговому році – з 1 липня по 15 грудня 2023 року – експортувала близько 24 млн тонн зернових, олійних та продуктів їхньої переробки, що на 9 млн тонн менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це розповів генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олег Хоменко в інтерв'ю Укрінформу.

"Якщо казати про експорт не тільки морським коридором, а всіма каналами, то станом на 15 грудня з початку 2023/2024 МР Україна експортувала зернових, олійних та продуктів їхньої переробки близько 24 млн тонн. Водночас станом на аналогічний період торік було трохи більше 33 млн тонн. Тобто скорочення експорту в нас приблизно становить 9 млн тонн за цей період", – сказав він.

Хоменко зазначив, що, за прогнозом асоціації, на кінець поточного маркетингового року перехідні залишки зерна в Україні можуть становити 17,1 млн тонн, якщо обсяги експорту залишатимуться на поточному рівні.

Раніше повідомлялося, що експорт української агропродукції цього року зріс на 7% порівняно з 2022 роком та у грошовому вираженні становив $22,9 млрд.