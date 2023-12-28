Японія скасувала заборону на експлуатацію найпотужнішої у світі АЕС

Регулятор ядерної енергетики Японії скасував заборону на експлуатацію, накладену два роки тому на атомну електростанцію Касівадзакі-Каріва Tokyo Electric Power (Tepco).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

У квітні 2021 року експлуатацію станції було фактично заборонено через порушення у сфері безпеки.

АЕС Касівадзакі-Каріва, розташована на березі Японського моря, посідає перше місці у світі за сукупною потужністю своїх семи ядерних реакторів, яка перевищує 8200 МВт. Зараз усі енергоблоки на станції зупинено.

Електростанцію відключено з 2012 року після того, як катастрофа на Фукусімі роком раніше призвела до зупинки всіх атомних електростанцій у Японії на той момент.

У 2021 році Управління з ядерного регулювання (NRA) заборонило Tepco експлуатувати Касівадзакі-Каріва, її єдину атомну електростанцію, що діє, через порушення безпеки.

Рішення скасовує наказ, який забороняв Tepco транспортувати нове паливо або завантажувати його в реактори, що є необхідним кроком для перезапуску реакторів АЕС у Касівадзакі-Каріва.

Більш ніж за два роки Tepco досягла прогресу в поліпшенні безпеки АЕС. Зокрема, були посилені заходи проти терористичних атак, штормової погоди, удосконалено обладнання для захисту ядерних матеріалів.

Для відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції ще потрібна згода місцевих органів влади префектури Ніїгата, міста Касівадзакі та села Каріва, де вона розташована.

Коли це може статися – невідомо. Уряд Японії пообіцяв прагнути до взаєморозуміння та співпраці з префектурою Ніїгата та місцевими громадами, наголошуючи на принципі "безпека насамперед".

У 2011 році після сильного землетрусу і спричиненого ним цунамі на АЕС Фукусіма-1 вийшла з ладу система охолодження, що спричинило пошкодження трьох з шести реакторів станції та радіоактивне забруднення навколишніх територій.

Японський суд поклав відповідальність за ядерну катастрофу у Фукусімі на владу країни та компанію-оператора АЕС Tepco.