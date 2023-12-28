В Україні зафіксували профіцит електроенергії

У середу, 27 грудня, в енергосистемі був профіцит, тобто надлишок, електроенергії. Сонячна та ясна погода сприяла роботі сонячних електростанцій на максимальній потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE, на запит "Укренерго", в три денні години надав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.

Крім того, упродовж майже двох годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ.

Загалом електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Як додали в компанії, експорт електроенергії сьогодні відсутній, імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 14 678 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1155 МВт.

Станом на ранок через негоду знеструмелно 52 населені пункти. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 460 населених пунктів.

Також через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Херсонській областях. Водночас у Херсоні заживили понад 90 тисяч споживачів, які були знеструмлені через обстріли.