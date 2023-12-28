В Україні зафіксували профіцит електроенергії
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми польський оператор енергосистеми PSE, на запит "Укренерго", в три денні години надав аварійну допомогу, прийнявши надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.
Крім того, упродовж майже двох годин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ.
Загалом електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
Як додали в компанії, експорт електроенергії сьогодні відсутній, імпорт здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 14 678 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1155 МВт.
Станом на ранок через негоду знеструмелно 52 населені пункти. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 460 населених пунктів.
Також через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Херсонській областях. Водночас у Херсоні заживили понад 90 тисяч споживачів, які були знеструмлені через обстріли.