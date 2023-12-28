У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно. ФОТО

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

"Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

Наразі до судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.