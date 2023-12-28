Кабмін розширив можливості підприємців для отримання держпідтримки

Кабінет міністрів прийняв постанову про внесення змін до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Так, удосконалено порядки, відповідно до яких здійснюється реалізація програм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг", – йдеться у повідомленні.

Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки для підприємців:

які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

До того ж з метою виконання домовленостей з МВФ, передбачено сфокусувати "Програму 5-7-9%" виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Як уточнили у міністерстві, "Програма 5-7-9%" реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд в особі Мінфіну, що координує усі аспекти діяльності Фонду.