Ще два енергоблоки ТЕС вийшли в аварійний ремонт

Упродовж доби в аварійний ремонт вийшли два блоки теплових електростанцій у різних регіонах країни. Також із аварійного ремонту в резерв переведено один енергоблок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що станом на 10:00 в резерві перебувають шість блоків ТЕС, які можуть бути підключені до роботи у разі потреби.

До того ж минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї. Також обстріли сталися вранці. Через це в регіоні знеструмлювалися повітряні лінії – були відключені споживачі.

На Чернігівщині через ворожі обстріли було пошкоджено мережі обленерго. Це призвело до відключення понад 2 тисяч побутових споживачів.

Загалом ситуація контрольована, наголосили в Міненерго. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний експорт електроенергії. Графіки відключень не застосовуються.

Як повідомлялося, минулої доби в енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії.