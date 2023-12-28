Уряд продовжив строки для ідентифікації пенсіонерів-переселенців ще на три місяці

Кабінет міністрів продовжив терміни фізичної перевірки пенсіонерів в "Ощадбанку" на три місяці – до 1 квітня 2024 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які отримали такий статус до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка продовжує для цих пенсіонерів термін проходження ідентифікації – до 31 березня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зважаючи, що під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення Пенсійного фонду, було значно розширено способи проходження фізичної ідентифікації. Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто відвідавши банківську установу чи ПФУ.

"Це означає, що пенсіонери зазначеної категорії мають час до цієї дати для проходження ідентифікації, протягом якого виплата пенсій продовжуватиметься. Визначений термін в 3 місяці необхідно використати, щоб пройти ідентифікацію зручним для себе способом, онлайн, офлайн чи за допомогою відеоконференції", – наголосили у відомстві.

Загалом норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні з 2004 року. Вона необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Однак, у зв’язку з Covid-19, виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину. Таких пенсіонерів було понад 580 тисяч.

Після скасування карантину з 1 липня 2023 року, було відновлено норму щодо проходження такими пенсіонерами з числа ВПО ідентифікації для продовження отримання пенсій. Але для того, щоб дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, уряд продовжив строк для неї спочатку до 31 грудня 2024 року, а тепер – до 31 березня 2024 року.

У разі непроходження ідентифікації – пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера, до моменту проходження ідентифікації. Після проходження – уся сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.