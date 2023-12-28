Мінстратегпром: Виробничі потужності українського ОПК зросли втричі, по окремих напрямках – у десятки разів

Виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу цього року зросли втричі, по окремих напрямках ідеться про зростання в десятки разів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нині оборонно-промисловий комплекс України охоплює 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників.

"Попри бойові дії, економіка нашої країни розвивається. І ОПК робить свій вагомий внесок: з 4,9% зростання ВВП України 1,5% дала оборонна галузь у 2023 році", – зазначив він.

За словами гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна, виробництво на державних підприємствах у грошовому еквіваленті зросло на 92% (у порівнянні з 2022 роком) і склало більше 79 млрд грн. Це понад 637 тисяч одиниць виробленої і відремонтованої продукції, що становить 1117% від минулого року.

Ще більше виросли приватні виробники, як і загальна частка приватного бізнесу в ОПК – їх стало вчетверо більше. Нині приватні компанії кількісно складають 4/5 ринку.

Як додав Камишін, виробництво мінометних боєприпасів збільшилось у 42 рази, артилерійських – у 2,8 раза. Також в Україні почали виробляти патрони для стрілецької зброї, снаряди калібрів 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25 та боєприпаси для БпЛА.