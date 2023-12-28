Ми в три рази збільшили сплату дивідендів державі, – гендиректор ДП "Ліси України" Болоховець

За підсумками 2023 року ДП "Ліси України" втричі збільшили обсяг сплачених державі дивідендів. Загалом сплата податків зросла на понад 1 млрд грн та досягла рекордних 10,5 млрд грн.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Підбиваємо попередні підсумки року. Нам є чим пишатися. Рентабельність зросла з 6% до 14%. Прибуток – у понад два рази до 3 млрд грн. І це в умовах падіння середньої ціни знеособленого куба деревини і зменшення (хоча і незначного) обсягу реалізації! Пригадуєте, як до початку укрупнення та реформування державні лісгоспи сумарно показували не більше 200 млн прибутку, отримуючи 350 млн грн дотацій від держави?", – зазначив Болоховець.

За словами очільника держкомпанії, цього року значну частину закупівель переведено через Prozorro. Економія склала майже 300 млн грн.

"І це економія від мінімальних ринкових цін. Якщо порівнювати з тим, як раніше закуповували лісгоспи, ми зберегли не менше мільярда гривень", – пояснив Болоховець.

Понад тисячу перевірок філій підприємства проведено Департаментом безпеки, запроваджені нові інструменти боротьби з незаконними рубками, такі як фотофіксація завантаженої на автомобіль деревини. 56 дотаційних майнових об’єктів, на які роками витрачалися кошти підприємства, реалізовані через Фонд державного майна.

Одне з важливих досягнень – скорочення в 43 рази площі пожеж.

"Збережені десятки тисяч га лісу, який зазвичай втрачався щорічно. Це результат зростання ефективності управління, мотивації, правильно обраної стратегії технічного переоснащення", – вважає Болоховець.

На територіях ДП "Ліси України" висаджено 195 млн дерев – це більше, ніж загалом по всій Україні у минулому році. ДП наразі робить ставку на будівництво сучасних насіннєвих центрів і збільшення частки сіянців із закритою кореневою системою. Вперше за багато років масштабна висадка проводиться у південних та східних господарствах.

В наступному році "Ліси України" планують повністю завершити оформлення речових прав на території, які перебувають в користуванні підприємства. Процес тягнувся багато років, що сприяло незаконному відчуженню державного лісового фонду. Але за 2023 рік речові права оформлені на площу понад 700 тис га.

"За рік ми надана допомоги ЗСУ на суму близько 300 млн грн – майже 100 тис. м3 лісоматеріалів, 122 одиниці техніки. Задача на наступний рік не лише втримати рекордні показники. А значно їх покращити. Потенціал для цього є", – резюмує генеральний директор ДП "Ліси України".

Нагадаємо, цього року лісові господарства вперше перейшли на електронний лісорубний квиток, що передбачає більш ефективний громадський контроль за заготівлею деревини, та більш ефективну протидію незаконним рубкам.