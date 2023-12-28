Блокування кордону: у черзі на в’їзд до України стоять понад 5 тисяч вантажівок

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною, в чергах очікують близько 4 тисяч вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 2630 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках у бік України. Найбільше з них – 1200 навпроти Ягодина", – сказав речник у коментарі агентству.

Він нагадав, що 24 грудня зранку був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині-Медика", але черги ще залишаються – очікують 1000 вантажівок.

Демченко зауважив, що через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що приводить до збільшення руху вантажівок на інших напрямках і як результат – до збільшення черг. Так, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" зранку очікували проїзду 500 вантажівок.

Із Угорщиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікували проїзду 650 вантажівок.

Із Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікували проїзду 900 вантажівок, додав речник.

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Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили пункт пропуску "Медика – Шегині".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Ввечері 22 грудня стало відомо, що представники Мінінфраструктури Польщі та України узгодили план дій для розблокування кордону.