У разі відсутності міжнародної допомоги індексація пенсій може не відбутися, – Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припускає, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Про це вона повідомила в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.



"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, оскільки більша частина пенсійних доходів та надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема нашими військовими. Вони всі сплачують ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається українськими коштами", – зазначила урядовиця.



Міністерка наголосила, що проблем із виплатою пенсій не повинно бути.



"Можливо не вдасться, якщо насправді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги, – ред.), говорити про індексацію, але базову пенсію буде виплачено і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", – заявила Жолнович.



Вона зазначила, що всі підвищення та індексації до бюджету закладені, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.



"Я думаю, що ми зможемо впоратися з цими викликами. Я б не хотіла зараз передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії та підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – підкреслила очільниця Мінсоцплітики.



Щодо соціальних виплат, таких як допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то, за словами міністерки, ці витрати фінансуються міжнародними партнерами.



Водночас Жолнович зазначила, що міністерство домовилося із Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти у перші місяці 2024 року покриють витрати на базові соціальні витрати.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Як повідомлялося, Україна досі не має гарантій виділення фінансової допомоги на $29 мільярдів із $41 млрд, які вже враховані у держбюджеті для забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Мінфінансів та НБУ сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку ЄС та США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо цього не станеться, але "до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України".

Згодом Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування, у 2023 році ця сума перевищила $42 млрд.