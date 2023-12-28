НАЗК внесло провідного китайського виробника всюдиходів Shandong Odes до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідного виробника мотовсюдиходів, китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для відповідного рішення стала закупівля Міноборони РФ всюдиходів компанії для потреб своєї армії. Крім того, ця Shandong Odes продовжує активно постачати й інші автомобілі до РФ та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора, зазначили у відомстві.

Компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні, КНР. Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

До Росії Shandong Odes постачає свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є ТОВ "Меркури-ДВ". Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад $797 тис.

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.

"Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад $16 млн. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни", – додали в НАЗК.

У березні та квітні цього року компанія відправила до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад $1,5 млн. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія "Формула 7"/"Формула Д". А з жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад $19 млн.

Крім того, у 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з "додатковими опціями".

Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу Кринки на тимчасово окупованій території Херсонщини.