Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на кордоні

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля обговорили питання формування електронної черги на молдовсько-румунському кордоні та необхідність її синхронізації з українською е-чергою.

Про це повідомила пресслужба українського Мінагрополітики.



На думку сторін, це дозволить уникнути скупчення вантажівок на території Молдови та сприятиме швидшому транзиту вантажів з України до Румунії.



Під час зустрічі було досягнуто домовленості про співпрацю технічних фахівців обох країн для прискорення процесу такої синхронізації.

Як повідомлялося, Україна та Молдова підписали протокол про здійснення спільного контролю на українсько-молдовській ділянці кордону.