Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня

Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Відповідно до постанови уряду №1386 від 27 грудня, внесено зміни "Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання", передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;

складання теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;

складання практичного іспиту – з 13 до 420 грн.

Також зросла вартість реєстрації, перереєстрації транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їхньою видачею або без такої, а також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових – з 200 до 350 грн.