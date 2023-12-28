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Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня

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Видача посвідчення водія та складання іспитів: Уряд підвищив вартість деяких сервісних послуг МВС з 1 січня
Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.

Відповідно до постанови уряду №1386 від 27 грудня, внесено зміни "Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розмір плати за їх надання", передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • складання теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
  • складання практичного іспиту – з 13 до 420 грн.

Також зросла вартість реєстрації, перереєстрації транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їхньою видачею або без такої, а також зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових – з 200 до 350 грн.

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Топ коментарі

  • artem4ik 49b379f5
    Покращення нарешті
  • Юрий Рыжий 06f7ad9a
    Неху.. Й скиглити. Є гроші на авто та паливо знайдуться і на все інше....
  • Tommy Lee
    Під час війни варто було б усіляко заохочувати всіх навчатися водінню автомобілів, щоб, у разі чого, кожний міг сісти за кермо.

    Але ні. блаЗЄнські цього не розуміють.
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