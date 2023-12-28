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Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні

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Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні
Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.

"Купівля турецьких чи китайських виробів – це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами й намагаються заробляти та виживати", – сказала Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі, передають Факти.

За словами Свириденко, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства – це єдині острівці "нормальності" для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Свириденко.

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Топ коментарі

  • Az AZLK
    Наголосовали???? (С) жри(те)
  • igor Naumthyc
    Вона,напевне,у вітчизняному "взутті" ходить і куртка,що на ній,пошита у Нікополі?!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Ну так зробить так щоб українське було дешевшим не поступаючись якістю, надайте пільги виробникам та сприяйте їм усім чим можливо, і люди будуть купувати саме вітчизняне. Тому мене просто дивує ця особа котра замість того щоб РОБИТИ все необхідне лише горло дере!!!
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