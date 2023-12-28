Свириденко розкритикувала закупівлю під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.

"Купівля турецьких чи китайських виробів – це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами й намагаються заробляти та виживати", – сказала Свириденко в ході свого візиту на заводи в Нікополі, передають Факти.

За словами Свириденко, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства – це єдині острівці "нормальності" для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила Свириденко.