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АРМА отримало активів російських олігархів на десятки мільярдів гривень

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АРМА отримало активів російських олігархів на десятки мільярдів гривень
За матеріалами кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань та взаємодії з Офісом генерального прокурора до Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА) передано російських активів на десятки мільярдів гривень. Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 млрд грн.

Однак, як уточнюють у ДБР, на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів.

За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації – олігархів, наближених до президента РФ Владіміра Путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера, Александра Пономаренка, Александра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано наступні активи:

  • ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"
  • ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад $350 млн.
  • 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк".

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

  • ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),
  • АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),
  • АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),
  • АТ "Житомиробленерго" (95,5%),
  • ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Серед іншого:

  • 13 морських суден
  • 1547 залізничних вагонів
  • 299 транспортних засобів
  • 12,3 тис. тонн залізорудної продукції
  • 87,14 тис. тонн добрив
  • 1,5 тис. тонн скрапленого газу
  • 1,1 тис. тони хімічної продукції.
  • 1,4 тис. тонн будівельних матеріалів
  • 65 тони спиртової продукції
  • 600 тони продуктів харчування

Робота щодо виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває.

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