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"Нова пошта" за рік розширила мережу на 4850 відділень та поштоматів

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"Нова пошта" за рік розширила мережу на 4850 відділень та поштоматів
Компанія "Нова пошта" за рік розширила мережу на 4 850 відділень та поштоматів, тобто на 22,4%, і загальна кількість точок сервісу в мережі вже складає 26,5 тис.

Як ідеться в повідомленні компанії, цьогоріч "Нова пошта" доставила рекордну для компанії кількість відправлень – понад 400 млн штук, що на 10% більше, ніж у рекордному довоєнному 2021 році.

Також компанія ввела в експлуатацію два нових термінали – у Києві та Одесі.

Окрім того, у компанії повідомили, що 18 грудня "Нова пошта" за один день доставила 2 012 943 відправлень, відповідно щохвилини було доставлено майже 1400 посилок. Торішній добовий рекорд було встановлено 30 грудня – тоді "Нова пошта" доставила 1,96 млн відправлень по всій Україні.

Раніше в компанії повідомили, що напередодні Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком – з 9:00 до 17:00.

1 січня поштові відділення компанії не працюватимуть.

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