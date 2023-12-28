Нацбанк затвердив плани інспекційних перевірок на 2024 рік

Правління Національного банку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.