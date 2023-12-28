Росія планує до 2030 року випустити більше літаків, ніж за попередні 40 років

Російська держкорпорація "Ростех" найближчими роками планує різко збільшити випуск цивільних літаків.

Про це заявив на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним глава компанії Сергєй Чемезов, передає The Moscow Times.

У рамках затвердженої держпрограми підприємства "Ростеха" до 2030 року "мають виготовити понад 500 літаків різного типу", заявив Чемезов, додавши, що виробництво цивільних літаків – це основний проект держкорпорації, окрім випуску зброї.

За шість років "Ростех" планує випустити 270 лайнерів МС-21, 142 літаки "Суперджет-100" та 115 літаків Ту-214. Лише середньомагістральних лайнерів МС-21 заводи "Ростеха" планують випускати по 72 штуки на рік до 2029 року.

Таких обсягів виробництва російський авіапром не бачив із радянських часів: у XXI столітті Росія жодного разу не випускала більше 40-50 цивільних літаків на рік, і навіть у пізньому СРСР кінця 1980-х заводи виготовляли щороку не більше 60-70 машин.

Рекорд – 374 літаки на рік – було встановлено в СРСР 1974 року, після чого виробництво неухильно знижувалося.

Однак, за словами Чемезова, поки обсяги виробництва в Росії скромні: наступного року "Аерофлот" отримає лише шість МС-21. Що стосується "Суперджетів", то їхня імпортозаміщена версія зовсім не готова: російський двигун ПД-8, який має замінити французький SaM146, ще не пройшов сертифікаційні польоти.

Проте "Ростех" планує вже наступного року вийти на планові обсяги виробництва – 20 "суперджетів" на рік, повідомив Чемезов.

Також згідно з стратегією розвитку авіатранспортної галузі, окрім МС-21, "Суперджетів" і Ту-2014, до 2030 року російські авіазаводи мають випустити 70 літаків Іл-114-300; 178 одиниць "турболетів" Л-410 для місцевих авіаліній; 154 нових "кукурзників" (ЛМС-901 "Байкал"), а також 140 турбогвинтових ТВРС-44 "Ладога" для регіональних перевезень. Крім того, заплановано відродження виробництва широкофюзеляжного лайнера Іл-96-300 – 12 машин до 2030 року.

Загалом у 2023-2030 pоках у Росії має бути випущено понад тисячу нових цивільних лайнерів – більше, ніж за попередні 40 років узяті разом.

Поки обсяги виробництва російського авіапрому нікчемні: згідно з Росстатом, у першій половині року заводи здали лише два цивільні літаки. При цьому всі програми відстають від плану: випуск МС-21 не вдається налагодити через брак композитних деталей, які раніше постачала "дочка" "Росатому" Umatex, що потрапила під санкції, а слабким місцем Іл-114-300 виявився двигун ТВ7-117СТ. Він так і не пройшов льотні випробування і навіть призвів до катастрофи військово-транспортного літака Іл-112В.

Вже за півтора року в Росії розпочнеться "вибуття" західних лайнерів, які не мають чим ремонтувати через санкції, попереджав Чемезов Путіна в серпні.

За даними консалтингової компанії Oliver Wyman, на початку 2023 року у російських авіакомпаній налічувалося 736 лайнерів, і до 2026 року кількість бортів, що літають, може скоротитися вдвічі.

Лише до 2030 року Росія зможе замінити старіючий іноземний флот російськими машинами, і то частково, вважають в Oliver Wyman: у 2033 році у перевізників буде 554 літаки, що на чверть нижче за довоєнні рівні.