У Мінсоцполітики запевнили, що пенсії за віком наступного року отримають всі пенсіонери

Міністерство соціальної політики розраховує дотриматися всіх соцгарантій щодо виплати пенсій за віком та підвищення рівня допомог наступного року, кошти на це передбачені у державному бюджеті.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Хочу заспокоїти усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. Левова частка доходів Пенсійного фонду є частиною єдиного соціального внеску, який забезпечують українські платники податків, зокрема, військові. Отже, наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах, і пенсії ми виплачуємо, враховуючи українські доходи. Тож тут ми собі, я думаю, дамо раду", – сказала Жолнович.

Водночас щодо запланованої в березні індексації пенсій вона зауважила, що в цьому питанні існують певні ризики у випадку обмеження фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

"Зрозуміло, що є побоювання, які висловила перший віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, але, я думаю, що ми зможемо впоратися. І я би передчасно не хотіла лякати наших пенсіонерів. Можливо, якщо справді будуть такі ризики, ми будемо говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена. На це кошти ми з наших власних внутрішніх ресурсів знайдемо", – запевнила міністерка.

Вона також зазначила, що запланований перерахунок низки соціальних виплат у зв’язку із збільшенням з 1 січня прожиткового мінімуму також відбудеться.

"Все, що стосується збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня, всі допомоги будуть розраховані відповідно до показника, який закладений у державному бюджеті", – сказала Жолнович.

Крім того, у грудні Міністерство соціальної політики уклало угоду із Світовим банком щодо виділення майже $1,2 млрд на покриття базових соціальних видатків в Україні – проєкт INSPIRE має на меті профінансувати 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим категоріям українців.

Міністерство готове масштабувати і вже існуючі проєкти міжнародної допомоги для низки громадян, як-от виплати ВПО, малозабезпеченим категоріям, та шукати додаткові ресурси для забезпечення максимального захисту українців.

Раніше Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат державним службовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Як повідомлялося, Україна досі не має гарантій виділення фінансової допомоги на $29 мільярдів із $41 млрд, які вже враховані у держбюджеті для забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Марченко раніше заявляв, що Міністерство фінансів та Національний банк України (НБУ) сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку ЄС та США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо цього не станеться, але "до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України".

Згодом Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

Однак для анонсованої президентом Володимиром Зеленським мобілізації близько 500 тисяч осіб можуть знадобитися додаткові джерела коштів.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування, у 2023 році ця сума перевищила $42 млрд.