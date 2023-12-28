Президент підписав закон про криміналізацію контрабанди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Така інформація міститься в картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Зазначеним законом вносяться зміни до статей 201 ("Контрабанда культурних цінностей та зброї") та 201(1) ("Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев") Кримінального кодексу України.

Водночас ККУ доповнюється статтями 201(3) ("Контрабанда товарів"), 201(4) ("Контрабанда підакцизних товарів"), якими встановлюється кримінальна відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів.

Документом запроваджуються пороги, за яких настає кримінальна відповідальність. Зокрема, за статтею 201(3) ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6,71 млн грн і більше, у великому розмірі – 26,84 млн грн і більше; за статтею 201(4) ("Контрабанда підакцизних товарів") – вчинена у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1,01 млн грн і більше, у великому розмірі – 2,01 млн грн і більше.

Також вносяться зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу, якими слідчі органів безпеки позбавляються права проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених статтею 201(1) ККУ, а детективи органів Бюро економічної безпеки наділяються повноваженнями щодо проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених статтями 201(1), 201(3), 201(4) ККУ.

Досудове розслідування злочинів, передбачених статтею 201(1) ККУ, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня набрання чинності цим законом, продовжують здійснювати слідчі органів безпеки.

З огляду на заплановане на 2024 рік реформування Бюро економічної безпеки, а також враховуючи пропозиції міністерств юстиції та фінансів, визначено поетапне набрання чинності положеннями закону щодо запровадження кримінальної відповідальності за: контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

9 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Ухвалення цього закону було частиною вимог для отримання макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.