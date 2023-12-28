Газета New York Times подала до суду на Microsoft та OpenAI за використання її статей для навчання штучного інтелекту

Американська газета The New York Times звинувачує Microsoft Corp. та OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT, у використанні її контенту без дозволу.

NYT подала відповідний позов до окружного суду Південного округу Нью-Йорка. У ньому говориться, що ChatGPT і розроблений Microsoft програмний асистент Copilot незаконно використовували матеріали видання для створення продуктів, що конкурують із ним, на основі штучного інтелекту, передає Інтерфакс-Україна.

Великі мовні моделі, які стали основою для ШІ-рішень відповідачів, були створені за рахунок копіювання та використання мільйонів захищених авторським правом статей, розслідувань, рецензій та інших матеріалів NYT, стверджує газета.

Видання вимагає притягти Microsoft та OpenAI до відповідальності за збитки на "мільярди доларів".

Раніше повідомлялося, що Apple витратить $50 млн, щоб навчати свій штучний інтелект на текстах відомих видань.