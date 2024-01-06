"еАкциз", хмарні послуги та освітній застосунок "Мрія": Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку. Так, відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, а Держспецзв’язку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

"Хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані – у хмарних сховищах", – зазначили в Мінцифри.

"еАкциз" – це один із пріоритетних проєктів Мінцифри на наступні роки. Запуск "еАкцизу" дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт.

У розробці також застосунок "Мрія", який змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів. "Мрія" надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.