Менше від заробітків одного року "Великого будівництва": Шляхові компанії за два роки війни отримали 77 мільярдів

За два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії пів сотні найбільших шляхових компаній України отримали виплати на 76,56 млрд грн від Держвідновлення та місцевих органів влади. Однак це менше, ніж отримали шляховики лише від "Укравтодору" у 2021 році – 114,4 млрд грн.

Про це свідчать дані пошуково-аналітичної системи "007" (дані з 1 березня 2022 по 31 грудня 2023 року), передають Наші гроші.

Темпи виплат у 2023 році зросли влітку, коли Держвідновлення почало платити за спорудження протиракетних накриттів над електричними підстанціями та будівництво водогонів у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС.

Абсолютним лідером серед замовників є Дніпропетровщина. Місцева Служба відновлення, обладміністрація та мерія Дніпра заплатили своїм підрядникам 13,83 млрд грн. Всі решта регіонів мали виплати менше 9 млрд грн.

Серед компаній є два безумовні лідери, які отримали понад 42% всіх виплат – колишні лідери картелю "Автострада" (17,62 млрд грн) і "Автомагістраль-Південь" (14,75 млрд грн). Їхнє домінування забезпечили великі підряди Держвідновлення на накриття підстанцій і водогони.

Однак, за даними видання, ці дані – неповні. Оскільки перші контракти на накриття на суму понад 10 млрд грн були засекречені – звіти про них не оприлюднили в "Прозорро" і по ним не видно проводок у "Е-дата".

У подальшому звіти про 21 підряд на суму 36 млрд грн були оприлюднені у "Прозорро" і проплати по ним видно в системі. підрядам).

Про відсутність деяких підрядів свідчить також той факт, що в системі є проплати ТОВ "Техномайн-інжиніринг" на суму менше 20 млн грн. Тоді як ця фірма криворізького бізнесмена Костянтина Караманіца, за даними видання, отримала один із підрядів Держвідновлення на будівництво накриття у Дніпропетровській області.

Серед колишніх картелістів звертає на себе увагу падіння "Альткому". Після затримання власника фірма Олександра Тисленка детективами НАБУ за хабар голові "Укравтодору" часів Порошенка, фірма з одного з лідерів галузі перетворилась на аутсайдера (30 місце з 253 млн грн).

У порівнянні з 2021 роком за межі першої десятки випала "Ю Ар Ді Українські дороги" (раніше називалась "Хмельницьке ШБУ-56").

Її дохід за два роки вторгнення (1,24 млрд грн) виявися майже у п’ять разів менше, ніж у 2021 році (5,23 млрд грн). Можливо, це є причиною того, що власник компанії нардеп Сергій Лабазюк вирішив домовитися з міністром Олександром Кубраковим і головою Держвідновлення Мустафою Найємом щодо отримання підрядів на 1 млрд грн за відкат 3-5%. У листопаді НАБУ і САП повідомили йому про підозру за спробу підкупу. Зараз Лабазюк знаходиться на волі, бо за нього внесена застава 40 млн грн. Після затримання "Ю Ар Ді" продовжила отримувати виплати за виконані роботи. Місцеві органи влади та служби Держвідновлення за місяць заплатили йому чверть мільярда гривень.

Не випала з десятки, але дещо зменшила "державний" дохід компанія "Будінвест-інжиніринг", у якій перед вторгненням співзасновницею стала знайома тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. За перший рік вторгнення вона отримала більше всіх грошей з усіх шляхових компаній України – понад 1,6 млрд грн. А після відставки Резніченка на початку 2023 року заробила 0,6 млрд грн.