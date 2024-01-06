Розробник ChatGPT планує платити ЗМІ за використання статей для навчання штучного інтелекту

Компанія OpenAI – розробник ChatGPT – пропонує деяким ЗМІ виплати у розмірі від $1 млн до $5 млн в обмін на використання їхніх новин для використання у навчанні моделей, що лежать в основі ChatGPT.

Як пише The Information, ці ліцензійні збори вважаються "крихітною сумою навіть для невеликих видавництв", передає AIN.UA.

Видання посилається на двох керівників медіа, які брали участь у нещодавніх переговорах.

Ці перемовини відбуваються в той час, коли компанія опинилася в центрі масштабного судового позову від The New York Times за порушення авторських прав.

Минулого місяця OpenAI уклала угоду з видавничим гігантом Axel Springer, материнською компанією Politico та Business Insider, а також угоду з Associated Press минулого літа.

Фінансові умови цих угод не розголошувалися, але, за даними видання, Axel Springer отримуватиме десятки мільйонів доларів протягом кількох років.

Два технологічні конкуренти OpenAI – Google та Apple – також намагаються укласти угоди з видавництвами новин на постачання вмісту для своїх продуктів штучного інтелекту.

Apple, як повідомляється, пропонує ЗМІ більші виплати в обмін на ширші права використання під час розробки власних інструментів штучного інтелекту.

Google відстала від двох інших компаній у переговорах щодо використання штучного інтелекту, але має налагоджені стосунки з деякими ЗМІ через свої ліцензійні угоди для служби Google News.

Переговори відбуваються на тлі зростаючого занепокоєння серед ЗМІ та творчих людей щодо використання їхнього контенту для навчання великих мовних моделей. ChatGPT та інші чат-боти зі штучного інтелекту навчаються на нескінченних потоках даних із інтернету.

Останній позов від The New York Times навіть вказує на конкретні випадки, коли чатботи повторювали контент газети.