Польща може підписати угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною, – ЗМІ

Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це напередодні стало відомо газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.

Видання стверджує, що Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської Комісії, аби отримати схвалення; скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм; а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету, йдеться в матеріалі.

Публічно "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува 6 січня для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

Водночас джерела Rzeczpospolita стверджують, що міністр поки не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, польські фермери почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада минулого року. Уже 24 грудня вони заявили, що зупиняють акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи.

Водночас низку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні блокують об'єднання польських перевізників.Їхня блокада триває з 6 листопада. Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Пізніше польські аграрії вирішили відновити блокування руху вантажних автомобілів поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині", попри запевнення уряду Польщі сприяти у виконанні їх вимог.