Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині"

Польські фермери увечері суботи, 6 січня, розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на української-польському кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні, 6 січня о 21:00, польські протестувальники розблокували КПП "Медика-Шегині"!️ На цей час перед пунктом пропуску з польської сторони своєї черги на вʼїзд в Україну очікує близько 650 вантажівок. Легкові авто та автобуси рухаються у звичному режимі", – йдеться у повідомленні.

Перед цим міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з представниками спілки "Ошукане село" про припинення блокади кордону з Україною у цьому пункті пропуску.

Секерський пообіцяв виконати всі вимоги фермерів, серед яких збільшення субсидій на вирощування кукурудзи, збільшення кредитування та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Раніше він також пообіцяв, що ембарго на імпорт низки сільськогосподарський товарів з України буде збережено безстроково.

Нагадаємо, польські фермери почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада минулого року. Уже 24 грудня вони призупинили акцію протесту, але 4 січня її відновили.

Водночас ще низку пунктів пропуску на українсько-польському кордоні блокують об'єднання польських перевізників.Їхня блокада триває з 6 листопада. Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.