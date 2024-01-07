Один із найбільших турецьких маркетплейсів Hepsiburada планує запрацювати в Україні

Один із найбільших турецьких маркетплейсів Hepsiburada.com планує вийти на український ринок.

Про це повідомила головна виконавча директорка компанії Нілхан Онал Гьокчетекін, передає Bloomberg.



"Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини. Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому ситуація в Україні нормалізується, і ми хочемо бути готовими", – сказала вона.

Hepsiburada.com хоче почати продавати товари в Україні, якщо попередній тестовий запуск буде успішним. І хоч початкова увага зосереджена на тестуванні, за словами Онал, довгострокова стратегія компанії залежить від співпраці з місцевими партнерами.



Компанія Hepsiburada заснована в 1998 році й офіційно відома як D-MARKET Electronic Services & Trading. Це турецький інтернет-ритейлер одягу, побутової техніки та електроніки, товарів для дому, канцтоварів та іншого. Головний офіс розташований у Стамбулі. У 2021 році компанія вийшла на ринок США.