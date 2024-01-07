Японія надасть фонду НАТО $37 мільйонів на системи виявлення дронів в Україні

Японія вирішила внести $37 млн до трастового фонду НАТО на системи виявлення дронів в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільного з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

"Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", – наголосила вона.

За словами міністерки, окрім того, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму, в Україну за допомогою Японії було поставлено п’ять мобільних газотурбінних генераторів і перевезено сім трансформаторів.

Як відомо, 7 січня міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава з неанонсованим візитом прибула до Києва. Це перший візит Камікави до України з моменту її вступу на посаду у вересні.