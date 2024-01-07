В Україні запустили цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди

В Україні розгорнули цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19-25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання моркрого снігу", – йдеться у повідомленні.

Тож, за необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

Зазначається, що дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна вже зараз за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +38 067 400 60 80

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.

У міністерстві закликали водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, радять взяти із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.