Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп (оновлено)

Офіс президента відмовився від ідеї прив’язати бронювання від мобілізації для чоловіків до розміру офіційних зарплат і сплачених податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, автором цієї ідеї був заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Своєю чергою голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив думку, що ідея прив'язати бронювання військовозобов'язаних до обсягу сплачених ними податків не має перспективи.

"Дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, йде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого. Не думаю, що (вона, – ред.) має перспективу", – сказав Гетманцев у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, встановлення такого критерію було б несправедливим, тому що "отримання цієї зарплати – не тільки й не так моя воля, скільки умови ринку праці".

"Такі пропозиції дискредитують одразу за декількома ознаками – професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, – справедливості жертви. Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги", – вважає Гетманцев.

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, напередодні Нового року Офіс президента пропонував спростити процедуру бронювання від мобілізації для чоловіків, які отримують високі офіційні зарплати, а отже – сплачують більше податків.

Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що розглядався, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Зокрема, пропонувалася можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.

Також розглядали інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).