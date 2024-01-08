Більше, ніж пшениця: Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі
Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми нещодавно легалізували медичний канабіс (у грудні 2023 року ВР ухвалила закон про легалізацію медичного каннабісу, – ред.). Діяльність із вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", – заявив Гетманцев.
Водночас, він зазначив, що поки рано казати, яким буде фіскальний ефект.
"Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці – по 300 грн за гектар. Думаю, треба більше", – додав Гетманцев.
За його словами, потрібно передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.
"Є різні підходи – є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", – резюмував Гетманцев.
Як повідомлялося, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.
Пізніше, однак, народні депутати фракції "Батьківщина" у парламенті заблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.
Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.