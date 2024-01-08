Українські хакери виклали в мережу дані 24 мільйонів клієнтів російського "Альфа-Банку"

Українське хакерське угруповання KibOrg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського "Альфа-Банку".

Як пише The Moscow Times, доступ до цих даних хакери отримали ще у жовтні 2023 року, опублікувавши відомості про 44 тис. клієнтів. Тепер вони злили в мережу особисті дані, включно з ПІБ, датами народження, номерами телефонів, карток та рахунків понад 24 млн фізичних осіб – клієнтів банку та ще понад 13 млн даних про юридичних осіб.

Відомості, що виявилися злитими в мережу, дійсно відносяться до реальних жителів Росії, показала перевірка випадкових рядків. При цьому банк не відповів на запитання журналістів про те, чи будуть після витоку перевипускатися картки їхніх клієнтів.

Публічно "Альфа-Банк" заперечує факт злому. У KibOrg стверджують, що український пранкер під псевдонімом Євген Вольнов зміг додзвонитися до одного із власників банку Михайла Фрідмана і той прокоментував злом словами "Ну, нехай".

Раніше хакери KibOrg повідомили про злом бази даних російської компанії "Сірена-Тревел", що містить інформацію про пасажирів авіакомпаній: відомості про номери рейсів, авіакомпанії, тарифи, маршрути, бронювання та вартість квитків, що охоплюють період з 2007 по 2023 рік. У відкритий доступ хакери виклали 3 млн записів із понад 4 млрд.

На початку березня минулого року хакери злили в мережу дані майже 50 млн користувачів бонусної програми "Спасибо" від "Сбербанка". Також було зламано сервіси "СберПраво" зі 115 тис. номерів телефонів та "СберЛогістики" з 679 тис. унікальних телефонних номерів.

Влітку в мережу просочилася багатомільйонна база даних користувачів "Пошти Росії", в якій містилося 10 млн рядків із прізвищами та іменами клієнтів, їхніми телефонами, містом проживання, номером посилки та часом її відправлення. В організації звинуватили у витоці хакерів, які отримали доступ до бази через скомпрометований контрагент.

Також у листопаді 2023 року до мережі потрапило 1,7 млн записів особистих даних відвідувачів чемпіонату світу з футболу в Росії. Крім цього у відкритому доступі опинилися 550 млн результатів аналізів, зроблених у лабораторії "Гемотест", чорний список росіян для банків від 2016 року з 22,9 млн рядків і дані про 4,1 млн проданих квитків на міжміські автобуси від 2021 року.

Крім того, великі витоки були зафіксовані в логістичній компанії СДЕК, сервісів "Яндекс.Еда", Tutu.ru та Delivery Club.