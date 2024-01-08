Голова Нацбанку Пишний прокоментував можливість фінансових обмежень для ухилянтів

Національний банк України (НБУ) планує взяти участь в обговоренні урядового законопроєкту про мобілізацію, який передбачає обмеження прав чоловіків, які ухиляються від служби у війську.

Про це голова правління Нацбанку Андрій Пишний заявив у інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".

"Ми взяли до відома цей законопроєкт. Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії і обмін думками. Наразі необхідно розуміти, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Національного банку, це проблематика Міністерства оборони, уряду, Генерального штабу", – зауважив голова Нацбанку.

"Якщо буде потреба, а вона скоріше за все виникне, тому що законопроєкт дійсно містить деякі пункти, ми приймемо участь в дискусії і ця дискусія буде як завжди аргументованою, достатньо глибокою і, я переконаний, виведе нас на оптимальний варіант рішень і формулювань у законопроєкті", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що не підтримує запровадження фінансових обмежень для чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Вона додала, що наразі у держави немає можливості обмежувати фінансові операції цілих категорій громадян з огляду на банківську таємницю.

Наприкінці року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого в ньому пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, зокрема обмеження права розпоряджатися коштами та цінностями.