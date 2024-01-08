Галущенко прокоментував різке падіння цін на ринку електроенергії

Обвал ціни на ринку електроенергії може бути наслідком маніпуляцій, але відповідне розслідування має провести Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Думаю, обвал ціни на спотовому ринку – це наслідок певних маніпуляцій. НКРЕКП нещодавно вийшла із заявою про початок розслідування. Це нормально, щоб показати нам, хто був першопричиною такого різкого зниження ціни. Саме по собі це не порушення будь-яких правил, але якщо це маніпуляції, це має бути доведено, а до цієї перевірки має бути залучено АМКУ, щоб ухвалити відповідні рішення", – сказав міністр.

Він зауважив, що важливо розуміти наслідки таких дій, "що вони спричинили і на що вплинули".

"У мене є своя думка щодо мети таких маніпуляцій, але їх комісія має довести і показати наслідки цих дій. Тому, що хтось втратив, хтось заробив", – додав міністр.

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Як повідомлялося, 5 січня НКРЕКП попередила про підготовку розслідування через маніпуляції на ринку електроенергії "на добу вперед" (РСВ).

Тоді в комісії зазначили, що "за результатами оперативного моніторингу ринку електроенергії та відповідно до даних, наданих "Оператором ринку" та НЕК "Укренерго", останнім часом спостерігаються ознаки маніпулювання на ринку "на добу вперед". Регулятор відстежує цю ситуацію і готує рішення щодо початку проведення розслідувань".

За даними "Оператора ринку", середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 1 січня досягла рекордно низького показника – 0,3 тис. грн за МВт-год. На 31 грудня вона становила 1,79 тис. грн за МВт-год, на 30 грудня – 2,4 тис. грн за МВт-год.

До цього ціна зазнала суттєвих коливань в останній декаді грудня, знизившись, зокрема, на 19 грудня на 16% – до 3,8 тис. грн за МВт-год. Однак вже на 21 грудня ціна становила 4,4 тис. грн за МВт-годину, а вже 26 грудня – 2,7 тис. грн за МВт-год.

Після значень першого тижня січня на рівні 1,9-2,38 тис. грн/МВт-год, на 8 січня ціна піднялася до 4,4 тис. грн за МВт-год, на 9 січня становитиме 4,2 тис. грн за МВт-год.