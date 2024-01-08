Єврокомісія обмежилась закликом до п’яти країн скасувати ембарго на імпорт зерна з України

Єврокомісія закликала п’ять прикордонних країн, які запровадили ембарго на імпорт низки найменувань сільськогосподарської продукції з України всупереч правилам ЄС, скасувати цю заборону.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Єврокомісія відстежує потік експортної сільгосппродукції до ЄС з України та сподівається на запропонований Києвом план для врегулювання протиріч із п'ятьма прикордонними країнами – Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною.

"Україна ухвалила план дій з метою регулювати та контролювати експорт до ЄС. І пріоритетом комісії, як і раніше, залишається конструктивна робота з усіма сторонами, щоб мати впевненість, що план дій зможе послужити інтересам усіх", – сказав Гілл.

Речник Єврокомісії додав, що Єврокомісія закликала країни, які блокують український сільгоспекспорт, скасувати ембарго, попросивши їх повідомляти до Брюсселя нові дані щодо ситуації.

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Як повідомлялося, минулого тижня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.