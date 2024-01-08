На Миколаївщині закрили автотраси для фур та автобусів через негоду. КАРТА
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Влада Миколаївщини вирішила закрити рух для вантажного транспорту та автобусів низкою автотрас через погіршення погодних умов.
Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.
За його словами, рух вантажівок та пасажирських автобусів заборонено наступними ділянками трас в Миколаївській області:
- М-13 – з Кропивницького на Кишинів (у межах нашої області);
- М-14 – на Одесу;
- Н-11 – на Дніпро;
- Н-14 – на Кропивницький;
- Н-24 – на Київ.
"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю", – зазначив Кім.
Він додав, що станом на 18:00 в області через негоду залишалися знеструмленими 30,8 тис. споживачів.