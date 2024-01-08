Підприємці отримали від держави 180 мільйонів за працевлаштування переселенців

У 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Понад 8 тис. роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14,4 тис. українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації", – повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що цього року також підвщено розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців – з 1 січня її розмір збільшено до 7100 грн на місяць, а з квітня – до 8 000 грн.

Окрім того, збільшено тривалість виплати компенсації – з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію шість місяців.

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі в центрі зайнятості разом із пакетом необхідних документів.