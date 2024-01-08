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Шольц закликав інші країни Євросоюзу збільшити військову допомогу Україні

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Шольц закликав інші країни Євросоюзу збільшити військову допомогу Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.

Про це Шолц заявив після зустрічі з новим прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, передає Європейська правда з посиланням на Handelsblatt.

На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, "у будь-якому випадку занадто малі".

"Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – додав він.

Шольц вважає, що найпізніше до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – попередив він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що його держава є найбільшим донором допомоги Україні після США й лише на цей рік заклала 8 млрд євро на постачання їй зброї та військового обладнання, не рахуючи гуманітарної та фінансової підтримки.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, у якому ракети для ППО, БМП, радари, вантажівки та інше.

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