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Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд

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Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року №1405, передає ЕП.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

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Топ коментарі

  • Олег Макарчук 81f13a6a
    Ахренел наш народ который этот мораторий воспринял как команду "не платить"!
  • Flint bc0a6c0b
    Ну да , у всех доход вырос и мирное небо над головой ... Так давайте с...ки зимой отключать от услуг .
  • Иван Шумейко 36a85fd3
    Вы ********* и хотите чтобы те жители кто остался-они замерзли потомучто Азметовсекая обленерго обанкротится и перестанет отапливать?. А обанкротится она полюбому если 30% квартир не платят за ЖКХ.
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