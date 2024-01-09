Американська Nvidia готує масове виробництво спеціальних чіпів зі штучним інтелектом для Китаю

Американський виробник чіпів Nvidia у другому кварталі 2024 року планує розпочати масове виробництво чіпів зі штучним інтелектом, розроблених спеціально для Китаю, щоб відповідати правилам експорту США.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, чіп H20 є найпотужнішим із трьох орієнтованих на Китай мікросхем, розроблених Nvidia для відповідності обмеженням, оголошеним США в жовтні.

Спочатку він був запланований до запуску в листопаді минулого року, але цей план був відкладений через проблеми, які виникли у виробників серверів при інтеграції чіпа.

Початковий обсяг виробництва буде обмеженим, а Nvidia збирається в основному виконувати замовлення для основних клієнтів.

Раніше агентство Reuters повідомило, що китайські компанії не бажають купувати чіп H20, і тестують китайські альтернативи через побоювання, що США можуть знову посилити експортні обмеження.

Окрім H20, Nvidia планує ще два чіпи, які відповідають новим обмеженням – L20 і L2. Виробник мікросхем ще не оголосив про продаж жодного з трьох.

H20, L20 і L2 містять більшість новітніх функцій Nvidia для роботи зі штучним інтелектом, але обчислювальну потужність зменшено відповідно до нових правил, згідно з аналізом специфікацій чіпів SemiAnalysis.

Наприкінці грудня компанія випустила модифіковану версію вдосконаленого ігрового чіпа, призначеного для відповідності новим правилам.

Nvidia робить ставку на чіпи, щоб допомогти зберегти свою частку ринку в країні після посилення експортних обмежень США, які заборонили їй поставляти продукти, включно з передовими чіпами A800 і H800 AI.

Як повідомлялося, в жовтні 2023 року Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заходи експортного контролю, які зокрема передбачають заборону постачання Китаю напівпровідників, виготовлених із використанням американських технологій.